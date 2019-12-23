В Волгоградской области машина насмерть сбила супругов, их ребёнок госпитализирован — видео

В Волгоградской области на трассе Краснослободск — Волжский автомобиль насмерть сбил мужа и жену, переходивших дорогу в неположенном месте, их 12-летний ребёнок госпитализирован.

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Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в тёмное время суток в Среднеахтубинском районе недалеко от хутора Госпитомник. Семья решила пересечь шоссе в 800 метрах от пешеходного перехода.

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Сбивший их водитель, Алпетьян Н. 1954 года рождения, не был пьян, он сообщил, что его ослепила встречная машина. Автомобилист рассказал, что ехал с небольшой скоростью, когда на дорогу перед ним выбежали три человека, он не успел затормозить.

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32-летняя Иванова В. и её супруг, 34-летний Овчаренко А., скончались на месте, их сын, Алексей И. 2007 года рождения, доставлен в тяжёлом состоянии в больницу № 25 города Волгограда.

Ранее три человека пострадали в ДТП с автобусом под Самарой.