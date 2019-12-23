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#волгоградскаяобласть#драки

Напавшим на Деда Мороза волжанам дали сутки ареста

Как выяснили в полиции, хулиганы приехали в Волжский из других населённых пунктов: один из Быкова, другой из Николаевки.

01 января, 19:23

Двое жителей города Волжского Волгоградской области, подравшиеся в новогоднюю ночь с аниматором в костюме Деда Мороза, получили административное наказание в виде ареста на одни сутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил нарушителям сутки ареста за мелкое хулиганство, — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшими оказались 22-летний приезжий из Быкова и его 35-летний приятель из Николаевки. Инцидент произошёл возле дома культуры "Октябрь". Ранее Лайф публиковал видео конфликта.

Никита Никонов

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