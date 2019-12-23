На Украине в новогоднюю ночь пьяная женщина и её сын избили фельдшера скорой помощи

На Украине в новогоднюю ночь пьяные мать и сын избили фельдшера скорой помощи, он был доставлен в больницу с сотрясением мозга, рассказал на своей странице в "Фейсбуке" директор Днепропетровского облцентра экстренной медицины Радий Шевченко.

Он отметил, что бригада выехала на вызов в городской совет, где медиков встретила нетрезвая женщина, которая жаловалась на боль в животе и требовала дать ей таблетку панкреатина. Врач предложил ей осмотр в карете неотложки и посоветовал купить эти таблетки в аптеке через дорогу, но пациентка отказалась.

Медики вернулись на подстанцию, куда спустя некоторое время приехала "больная" вместе с сыном. Они устроили потасовку с докторами и санитаркой. Дебоширка прошла медицинское освидетельствование, у неё была диагностирована алкогольная интоксикация.

Ранее в Удмуртии мужчина избил прохожего за просьбу закурить.