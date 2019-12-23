Помпео отменил поездку на Украину и в Белоруссию из-за нападения на Посольство США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео отложил свои визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на американское посольство в Ираке. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

— Поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на ближайшее будущее, и он с нетерпением ждёт данного визита в это время, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Помпео должен был совершить визиты в эти страны с 3 по 7 января.

Напомним, 31 декабря сотни демонстрантов после похорон жертв ударов США по иракскому ополчению предприняли попытку штурма американского посольства в Багдаде. Местные СМИ заявили, что посол отбыл в неизвестном направлении. Трамп обвинил Иран в этом нападении. Пентагон направил в Ирак для защиты сотрудников дипмиссии морских пехотинцев. Американские военные применили слезоточивый газ против протестующих. Посольство США приостановило свою работу.