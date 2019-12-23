Утяшева и Воля показали видео разгромленной квартиры после празднования Нового года

Видео © Instagram / Ляйсан Утяшева

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице в "Инстаграме" небольшое видео, на котором можно увидеть основательно разгромленную комнату: мебель сдвинута в углы, весь пол забрызган искусственным снегом, а на журнальном столике красуется рулон туалетной бумаги.

— Новый год, — лаконично объяснила бывшая спортсменка причины разгрома.

Аналогичное видео опубликовал на своей странице её муж Павел Воля. По его словам, дети устроили погром в квартире после того, как им предоставили "полную свободу".

Ранее пользователи "Твиттера" рассказали о худших подарках, которые они получали на Новый год.