Новогодний фейерверк в Арабских Эмиратах побил два мировых рекорда Гиннесса — видео

Сотни тысяч зрителей стали свидетелями 13-минутного фейерверка, его залпы были видны на высоте почти 3,8 километра, что стало рекордом. До этого рекорд принадлежал японским специалистам, которые смогли запустить огненные шары на 3,3 километра.