Пленник батальона "Айдар" рассказал о перенесённых в заключении пытках

Бывший пленник украинского националистического батальона "Айдар" Евгений Шаталов рассказал о пытках, которые ему пришлось перенести, сообщает РИА "Новости".

Он был передан в ЛНР в рамках обмена пленными, состоявшегося 29 декабря 2019 года. Мужчина рассказал, что в 2014 году он вместе с казаками из Краснодарского края вступил в ряды добровольцев в Донбассе, а в 2017-м попал в украинские застенки.

— Получил удар по голове, потерял сознание, очнулся уже в подвале. Как далее выяснилось, я очутился в подвале, где располагался батальон "Айдар". Изначально предлагали говорить, что им надо. Топили в тазике с водой, стреляли под ноги, избивали в подвале ногами по почкам, по рёбрам, оставляли на некоторое время, и далее всё продолжалось, — рассказал Евгений.

Он отметил, что участие в допросах принимали и сотрудники Службы безопасности Украины, и бойцы "Айдара" под личным руководством командира Максима Марченко. Мужчина провёл в подвале семь дней, над ним постоянно совершалось психологическое насилие, у него сильно подорвано здоровье. После этого его перевезли в Краматорск, в изолятор временного содержания. Там, по словам пленника, его отказывались принимать, врачи в местной больнице настаивали на госпитализации, но СБУ договорилась, чтобы его оставили в ИВС.

Ранее другие пленники Службы безопасности Украины рассказали о том, какой беспредел творился за стенами украинского ведомства. Виктор Скрипник сообщил о пытках электричеством, а учёный из Харькова Мехти Логунов считает, что его использовали для организации провокаций против России.