Смертельно опасная штука. Нарколог рассказал, что нельзя лечить похмелье новой порцией алкоголя

Главный внештатный специалист Минздрава России психиатр-нарколог Евгений Брюн рассказал, что снимать похмелье новой порцией алкоголя смертельно опасно, сообщает RT.

— Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трёх дней до трёх недель, — подчеркнул он и добавил, что есть другие способы привести организм в порядок после возлияний.

Например, кефир, который может забрать токсины "на себя", отметил эксперт. Он напомнил, что то, что обыватели называют похмельем, является остаточной интоксикацией, поскольку непосредственно похмелье бывает только у больных алкоголизмом. Специалист также порекомендовал восстанавливаться с помощью крепких бульонов, таких как хаш, и капустного рассола.

Брюн рассказал, что после десяти вечера наш организм засыпает, поэтому его усилий недостаточно, чтобы переработать много еды и питья.

Эксперт также отметил, что корпоративы — это "зло в алкогольном отношении", поскольку не всегда есть возможность нормально закусывать.

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