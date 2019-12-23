За минувший год вдвое снизилось количество крупных авиакатастроф и погибших в них людей

Количество крупных авиакатастроф и погибших в них людей в минувшем году снизилось вдвое по сравнению с показателями 2018 года, такие данные приводит консалтинговая компания из Нидерландов To70 на своём сайте.

В 2019 году было 86 несчастных случаев, восемь из которых закончились смертельным исходом, в результате чего погибло 257 человек. В 2018 году — 16, из них 13 летальных, повлёкших смерть 534 человек. Они следуют за историческим минимумом в 2017 году, когда произошли только две смертельные аварии, унёсшие жизни 13 человек.

По оценкам экспертов, увеличение объёма воздушного движения на 4,2% в 2019 году по сравнению с 2018 годом означает, что число происшествий со смертельным исходом для крупных самолётов в коммерческом воздушном транспорте составляет всего 0,18 (в 2018 году 0,20) на миллион рейсов. Это в среднем один несчастный случай на каждые 5,58 миллиона рейсов.

Несмотря на две громкие аварии в 2019 году с лайнерами Boeing 737 MAX и Aeroflot Sukhoi Superjet, а также недавнее крушение Fokker 100 в Казахстане, несчастные случаи со смертельным исходом для крупных пассажирских самолётов остаются редкими событиями.