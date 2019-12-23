СМИ: Airbus превзошла Boeing по количеству выпущенных самолётов впервые с 2011 года

Французская компания Airbus обогнала своего американского конкурента Boeing по количеству построенных за 2019 год самолётов, сообщает Reuters.

Она стала крупнейшим в мире авиастроителем впервые с 2011 года, выпустив 863 лайнера. Поставки выросли на 7,9% — с 800 самолётов в 2018 году.

В период с января по ноябрь корпорация Boeing создала 345 самолётов, в основном дальнемагистральных, что составляет менее половины от 704, достигнутых за тот же период 2018 года, когда MAX доставлялся в обычном режиме. За весь 2018 год Boeing поставила 806 самолётов.

Напомним, 17 декабря стало известно, что корпорация Boeing временно прекратит производство лайнеров 737 MAX в январе 2020 года после двух авиакатастроф: 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines, погибло 157 человек, а 29 октября 2018 года при крушении воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.