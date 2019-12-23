Роспотребнадзор изъял более 800 тысяч единиц снюса по всей России

Роспотребнадзор провёл проверку по факту производства и продажи некурительной никотиносодержащей продукции — снюса — по всей России, сообщается на сайте ведомства.

Совместно с органами прокуратуры, МВД и Следственного комитета было изъято более 7000 партий товара в количестве 887 623 единиц, из них 815 688 — импортного производства. Только за период с 31 декабря по 1 января было изъято 8000 штук. По данному факту около 200 дел переданы в суды.

Роспотребнадзор также усилил информационную кампанию о вреде снюсов. Отмечается, что всего за период усиления мер по выявлению и изъятию запрещённой никотиносодержащей продукции было проведено более 300 выступлений сотрудников ведомства на радио и телевидении и составлено 1859 публикаций в СМИ и Интернете. Ситуация продолжает оставаться на строгом контроле.

Сообщения об отравлении несовершеннолетних снюсом поступали из Ленинградской области, Владивостока, Москвы, Красноярского края. Лайф разобрался, в чём его опасность и почему школьники подсели на "никотиновые конфеты".