"Плевок в душу миллионам". Аксёнов назвал шабашем марш бандеровцев в Киеве

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал оскорблением памяти миллионов жертв нацизма факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры, на которое вчера в Киеве вышло более тысячи человек. По его мнению, данный марш — "это очередной плевок в душу миллионам людей".

— Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями, — написал руководитель республики в "Фейсбуке".

Аксёнов назвал бандеровщину проклятием Украины и главным фактором деградации и разрушения страны, а также идейным топливом гражданской войны. Он считает, что данная идеология сочетает в себе "звериную жестокость и хуторскую ограниченность, раздутое самомнение и холопство".

Напомним, в мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Пётр Порошенко дал членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статус "борцов за независимость" и право на социальные гарантии. К юбилею освобождения от нацизма в Незалежной выпустили монету с изображением бандеровца, а марш в честь националиста стал ежегодным. В этом году на него вышло более тысячи человек.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.