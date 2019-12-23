СК начал проверку по факту смерти школьника в Якутии в новогоднюю ночь

В Якутии в Таттинском районе погиб 15-летний школьник, обстоятельства и причины его смерти выясняют следователи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по республике Надежду Дворецкую.

Согласно информации следствия, инцидент произошёл 31 декабря. В соцсетях распространилась информация, согласно которой в селе Баяга Таттинского улуса на улице обнаружено тело девятиклассника. По предварительной информации, подросток погиб после встречи с одноклассниками.

— По факту смерти в новогоднюю ночь подростка… проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти школьника, — уточнила Дворецкая.

Она добавила, что никаких признаков насильственной смерти на теле подростка обнаружено не было.

Ранее Лайф писал о трагической гибели 17-летнего Кирилла в селе Заливино Омской области. По предварительной версии, подросток насмерть замёрз на улице в новогоднюю ночь.