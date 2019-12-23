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#дтп#подмосковье#автобусы

Число пострадавших в ДТП с автобусами в Подмосковье возросло до семи

В результате удара одно из транспортных средств вылетело в кювет и опрокинулось на бок.

вчера в 09:48
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Фото © Путилково

После столкновения двух маршрутных автобусов на Путилковском шоссе в подмосковном Красногорске в больницу было доставлено семь пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В результате столкновения двух маршрутных такси пострадало семь человек, один из них — 12-летний ребёнок. Все пострадавшие направлены в больницу № 1 Красногорска, — уточнил собеседник агентства.

Как сообщал Лайф, от удара один из автобусов вылетел в кювет и опрокинулся на бок. У второго треснуло лобовое стекло и сильно помяло переднюю часть. Ранее было известно о шести пострадавших.

Алёна Темирчиева

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