Москвичка — о мотивах похитительницы её дочери: Может, сильно пьяная была

Видео © LIFE

Мать похищенной в новогоднюю ночь шестилетней Тани из Москвы рассказала Лайфу о своём видении случившегося. Сама девочка сейчас находится в больнице, с ней общаются психологи.

— Отмечали Новый год... Пришли гости. Я уложила ребёнка спать и пошла к подруге. Когда я пришла утром домой, ребёнка уже не было. Девушка, с которой мы отмечали Новый год, забрала моего ребёнка и ушла с ней. Я её вообще не знаю, — говорит собеседница Лайфа.

Женщина не знает, почему её новая знакомая по имени Татьяна решила украсть её дочь. Единственная её версия — "может, сильно пьяная была и не подумала, что она вообще делает". По словам матери, похитительница сама привела девочку в полицию. Сейчас она собирается пойти к дочери в больницу. Правда, в каком именно медучреждении она находится, собеседница не знает.

Фото © LIFE

Обстоятельства похищения сейчас выясняют следователи. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что займётся этим вопросом. Как удалось выяснить Лайфу, в новогоднюю ночь мать оставила девочку в квартире одну и даже не стала запирать дверь. Впрочем, по словам жильцов дома, входная дверь у соседей всегда нараспашку.

Семилетний ребёнок исчез в новогоднюю ночь из дома в Бутырском районе столицы. Лайф публиковал видео с моментом похищения Тани.