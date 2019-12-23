В Турции задержали семь человек по делу о побеге экс-главы Nissan

Семь человек задержаны в Стамбуле в связи с делом бывшего главы автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi Карлоса Гона, который сбежал из Японии в Ливан через территорию Турции. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

По словам собеседника канала, четверо из задержанных являются пилотами. Какие обвинения им хотят предъявить, не уточняется.

Между тем агентство Kyodo выяснило, что японская прокуратура провела обыск в доме Карлоса Гона. Следствие попыталось выяснить, как находящийся под домашним арестом предприниматель смог организовать побег, чтобы избежать "фальсифицированной японской системы правосудия".

Напомним, Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 года. Изначально Гон обвинялся в том, что не задекларировал должным образом девять миллиардов иен (более $80 млн), заработанных на посту председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2018 год. Позже токийская прокуратура предъявила ему ряд других обвинений. Одно из них — присвоение около $3,25 млн из так называемого президентского фонда Renault.