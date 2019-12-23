"Мам, я боюсь!" В Новосибирске посреди улицы сгорел автобус — видео

На площади Маркса в Новосибирске прямо во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошёл сегодня, 2 января, около двух часов дня по местному времени (около 10:00 по мск), когда автобус следовал по маршруту. Транспортное средство экстренно покинули все пассажиры, а также водитель. Огонь полностью охватил автобус, однако, благодаря действиям сотрудников МЧС, через десять минут уже удалось локализовать пожар, а ещё через полчаса — полностью ликвидировать.

Фото © официальный сайт Главного управления МЧС России по Новосибирской области

За полыхающим общественным транспортом наблюдали покинувшие его пассажиры и прохожие. При этом за кадром слышно, как ребёнок обращается к родителям со словами "Мам, я боюсь". В результате никто не пострадал, но автобус полностью выгорел, досталось и стоявшим рядом машинам.

— Частично были повреждены четыре припаркованных автомобиля, у всех оплавились бамперы, — рассказали в управлении.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате столкновения двух автобусов на Путилковском шоссе в Подмосковье пострадало семь человек.