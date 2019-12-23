Найдено тело второй жертвы на месте страшного пожара в Астрахани

Тело погибшей женщины обнаружено спасателями на месте страшного пожара в трёхэтажном жилом доме в Астрахани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного СУ СК России.

— В настоящее время обнаружено второе тело — это женщина 1939 года рождения. Осмотр места происшествия продолжается , — добавили в управлении.

Ранее Лайф писал, что возгорание в трёхэтажном жилом доме по Советской улице в Астрахани началось сегодня в 04:43 (03:43 мск). Во время разбора завалов было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения. На данный момент пожар в доме полностью ликвидирован.