Бальбек предупредил, что необдуманное заявление Таллина не будет способствовать укреплению отношений с Москвой.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии, захотевшего пересмотра границ с Россией в соответствии с Тартуским мирным договором. По мнению Хенна Пыллуааса, заключённое сто лет назад соглашение до сих пор не утратило своей силы, поэтому Москва обязана выполнить его условия.

Бальбек напомнил, что Эстония после распада СССР никоим образом не проявила желания изменить границы, и заявлять об этом четверть века спустя является необдуманным решением, которое не будет способствовать укреплению отношений между Москвой и Таллином.

— Сегодняшние границы между Россией и Эстонией признаны всем миром и соответствующим образом отражены на топографических картах. В таких серьёзных сферах принцип "давайте менять границы" неприемлем и, будем говорить прямо, довольно опасен, — подчеркнул парламентарий в беседе с изданием "Известия".