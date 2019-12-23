Британский журнал назвал Крым российским и возмутил этим Киев

Представители украинской дипмиссии в Великобритании призвали женский журнал Good Housekeeping, который назвал Крым российской территорией, "не вводить в заблуждение" своих читателей. Заявление было опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.

Сами дипломаты признают, что Крым определённо стоит посетить в новом, 2020 году, но в то же время приводят позицию Киева, что этот полуостров якобы находится под оккупацией.

— Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! — указано в сообщении, к которому прикреплена фотография страницы журнала со снимком "Ласточкиного гнезда" и надписью "Россия".

Издание приглашает туристов на 17-дневный тур из "одного из самых старинных городов России" Новгорода через Херсонес. Оно также упоминает "новый железнодорожный мост", по которому теперь можно добраться до Крымского полуострова.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.