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#санктпетербург#происшествия

В Петербурге на прохожую упал горящий мужчина

вчера в 20:10
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Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на женщину, которая шла по улице, упал горящий мужчина. Как сообщает 78.ru, это случилось у многоэтажного дома № 34 на улице Боровой, в котором уже никто не живёт.

Женщина отделалась травмой ноги. Её сразу отвезли в больницу, её жизни ничего не угрожает. А вот упавший из окна горящий мужчина разбился насмерть.

По предварительным данным, погибший был бездомным. В причинах его гибели разбирается полиция.

Ранее сегодня имел место другой инцидент с падением. Два человека упали за борт грузового судна в Норвежском море.

Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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