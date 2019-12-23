В Петербурге на прохожую упал горящий мужчина

В Санкт-Петербурге на женщину, которая шла по улице, упал горящий мужчина. Как сообщает 78.ru, это случилось у многоэтажного дома № 34 на улице Боровой, в котором уже никто не живёт.

Женщина отделалась травмой ноги. Её сразу отвезли в больницу, её жизни ничего не угрожает. А вот упавший из окна горящий мужчина разбился насмерть.

По предварительным данным, погибший был бездомным. В причинах его гибели разбирается полиция.

Ранее сегодня имел место другой инцидент с падением. Два человека упали за борт грузового судна в Норвежском море.