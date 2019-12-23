Россия поставила рекорд по добыче нефти за год

Россия в прошлом году поставила рекорд по объёмам добычи нефти. Достигнута отметка в 560,2 миллиона тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Прежний рекорд был поставлен ещё в советское время, он составлял 569,5 миллиона тонн и был поставлен в 1987 году. После этого объёмы добычи постоянно снижались. К примеру, в 1996 году они упали до 303 миллионов тонн в год.

Ранее мы рассказывали, что и в мире в целом нефтедобыча показала самый большой прирост с 2016 года. Аналитики ожидают, что цены на нефть не будут резко двигаться в любом направлении в следующем году.