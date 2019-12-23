На Украине на ходу загорелся пассажирский поезд — фото

На Украине, в Николаевской области, загорелся пассажирский поезд, который следовал по маршруту Харьков — Херсон. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, это случилось на отрезке пути в Снигирёвском районе.

Машинист и его помощник сначала сами пытались потушить огонь, но из этого ничего не вышло. Пришлось вызвать пожарных. Тепловоз отцепили, отогнали на безопасное расстояние и потушили.

Фото: ГЧС Украины

Как видно на снимках с места ЧП, локомотив довольно сильно обгорел. Пострадавших нет. По предварительным данным, загорелся поезд из-за замыкания в высоковольтной камере.

А в Новосибирске ранее прямо посреди улицы сгорел автобус.