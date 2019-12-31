Российские звёзды показали и рассказали, как встретили Новый год

Запустить салют, принять в гостях Филиппа Киркорова, разобраться с непредвиденными казусами с маленькими детьми и, разумеется, разослать многочисленные тёплые поздравления и пожелания счастья и удачи в наступившем году. Подборкой, в которую вошли посты из соцсетей известных звёзд шоу-бизнеса, поделился портал URA.ru.

Актёр и шоумен Максим Галкин опубликовал видео с детьми, которые рассказывают праздничные стихотворения, и передал поздравления от всей своей семьи. Он пожелал подписчикам смотреть на мир с любовью и чтобы "мир отвечал взаимностью!"

Певица Валерия встречала Новый год с близкими, родными и друзьями и всю ночь принимала гостей, а уже под утро "появился красавец Филипп".

Рита Дакота, певица и участница "Фабрики звёзд – 7", не без юмора пожаловалась на свой праздник, который прошёл не совсем так, как задумывался изначально. В Instagram она пишет, что сначала её брат с девушкой застряли в лифте, потом сама певица разбила ртутный градусник и пыталась выяснить, как правильно собрать и утилизировать ртуть. Она хотела померить температуру у двухлетней дочери Мии. Не слишком хорошо в новогоднюю ночь вписалась и детская истерика: девочка сначала забилась в шкаф, а потом испугалась аниматора в костюме Гринча.

Артист Дима Билан опубликовал видео, как он поджигает фейерверк, отбегает на безопасное расстояние, а потом крупным планом снимает разноцветные огни в ночном небе. Он считает, что "этот год будет богат на счастье и чудеса".

Лайф показал подборку журнала USA Today футуристических мечтаний людей минувших десятилетий о том, как должен был выглядеть в их представлении 2020 год.