Житель Приморья зарезал двух коллег из-за неудачной шутки с его шапкой

В Приморье задержан 44-летний мужчина, который подозревается в двойном жестоком убийстве, которое было совершено 1 января. Об этом сообщает краевое СУ СК РФ.

Случилось всё в селе Мельничном. Подозреваемый отмечал Новый год с двумя коллегами. Застолье они устроили в рабочем помещении на пилораме. Подозреваемый решил отправиться домой и обнаружил, что один из приятелей сжёг его шапку. По версии следствия, мужчина взял нож и зарезал коллегу.

Когда второй отказался помогать в сокрытии следов преступления, такая же участь ожидала и его. Убийца избавился от него как от очевидца.

А житель Удмуртии ранее зарезал прохожего, который попросил закурить.