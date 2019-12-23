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#сша#пожарные

Фото радостных пожарных на фоне горящего дома вызвало скандал

Пришлось оправдываться: в здании никого не было, а они сами всё равно не смогли пробиться сквозь бушующее пламя.

сегодня в 00:43

Фото © Facebook/Detroit Fire Incidents Page

Пожарные в американском городе Детройте сделали групповую фотографию напротив горящего дома и вызвали этим скандал. Радостные лица огнеборцев на фоне чьего-то полыхающего имущества удивили пользователей соцсетей. К тому же снимок был снабжён "праздничной" подписью: "Парни поймали момент, чтобы сделать новогоднее селфи!". Под давлением общественности и из-за страха увольнения снимок пришлось вскоре удалить. Об этом сообщает WXYZ.

Как заявили сами пожарные журналисту WXYZ, дом на фотографии, равно как и соседний, был пуст, а пожарный расчёт не смог зайти внутрь здания. Поэтому они и решили так скоротать время, пока здание догорит.

В сообществе в "Фейсбуке" они объяснили удаление фотографии "опасением перед карательными мерами" со стороны руководства.

— Мы обязательно расследуем это дело, учитывая все предоставленные факты, и посмотрим, куда они нас выведут. Если подлинность снимка подтвердится, то их ждёт дисциплинарное взыскание, — заявил комиссар пожарной службы Детройта Эрик Джонс.

В Санкт-Петербурге ранее пожарные обнаружили плантацию конопли, пока тушили квартиру, но ботаника-любителя найти не удалось.

Алексей Берковиц

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