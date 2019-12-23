Фото радостных пожарных на фоне горящего дома вызвало скандал

Пожарные в американском городе Детройте сделали групповую фотографию напротив горящего дома и вызвали этим скандал. Радостные лица огнеборцев на фоне чьего-то полыхающего имущества удивили пользователей соцсетей. К тому же снимок был снабжён "праздничной" подписью: "Парни поймали момент, чтобы сделать новогоднее селфи!". Под давлением общественности и из-за страха увольнения снимок пришлось вскоре удалить. Об этом сообщает WXYZ.

Как заявили сами пожарные журналисту WXYZ, дом на фотографии, равно как и соседний, был пуст, а пожарный расчёт не смог зайти внутрь здания. Поэтому они и решили так скоротать время, пока здание догорит.

.@DetroitFire is investigating after this photo was posted NYE on Facebook.

“There are a lot of ways to celebrate a retirement. Taking a photo in front of a building on fire is not one of them” - Fire Commissioner Eric Jones pic.twitter.com/lzTwUUXWSs — Brian Abel (@BrianAbelTV) January 1, 2020

В сообществе в "Фейсбуке" они объяснили удаление фотографии "опасением перед карательными мерами" со стороны руководства.

— Мы обязательно расследуем это дело, учитывая все предоставленные факты, и посмотрим, куда они нас выведут. Если подлинность снимка подтвердится, то их ждёт дисциплинарное взыскание, — заявил комиссар пожарной службы Детройта Эрик Джонс.

В Санкт-Петербурге ранее пожарные обнаружили плантацию конопли, пока тушили квартиру, но ботаника-любителя найти не удалось.