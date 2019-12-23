Россиянка предложила купить у неё 1000-рублёвую купюру за 8 миллионов

Жительница Челябинска продаёт на "Авито" тысячерублёвую купюру почти за восемь миллионов рублей. Такую стоимость она объясняет уникальным серийным номером платёжного средства: шесть семёрок и ноль на конце.

В объявлении, опубликованном ещё 13 декабря, значится, что у банкноты "красивый номер", который полностью повторяет цена.

— Как человек, хорошо разбирающийся в этой теме, скажу что цена этой банкноты — ровно 1000 рублей. Если бы были все семерки, то с учётом убитого состояния — около 7–8 тысяч рублей, — предположил один из комментаторов в соцсети.

Возможно, он прав. Если заглянуть в поиск по "Авито", то станет понятно, что жительница Челябинска не первая и не последняя, кто надеется получить хорошую выручку с продажи купюры "с красивым номером". Правда, есть предложения и более выгодные, в том числе за 10 тысяч и 100 тысяч рублей. Номера у этих выставленных на продажу купюр одинаковые, а вот серия из двух букв разная.

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