На Камчатке пенсионер на Mercedes протаранил Land Cruiser, пострадало 7 человек

На Камчатке произошла серьёзная авария. Внедорожник Mercedes на трассе Морпорт — Аэропорт в Елизовском районе вылетел на встречную полосу, где въехал в автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали семь человек, в том числе трое детей.

Как сообщили в Елизовском отделении ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, травмы получили оба водителя, а также пассажиры в возрасте 55, 40, 12, 8 и 7 лет.

Фото © пресс-служба ГИБДД г. Елизово

По данным местных СМИ, ведущая в аэропорт дорога на тот момент была расчищена от снега и посыпана противогололёдной смесью.

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