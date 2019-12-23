Во Владивостоке объявился "колёсный маньяк". Порезаны шины у десятков авто

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Во Владивостоке полиция разыскивает злоумышленника, который проколол колёса примерно 70 автомобилей, припаркованных во дворах.

Утром второго января сообщалось, что на одной из улиц Владивостока без колёс осталось около 50 машин. В пятницу, третьего января, к этому количеству прибавилось ещё около 20, но на этот раз шины были повреждены даже у двух карет скорой помощи.

Местные жители гадают, кто и по какой причине мог такое сделать. Некоторые предполагают, что это почерк работников шиномонтажа. Кто-то настаивает на версии о том, что такой агрессивной мерой некоторые заинтересованные лица пытаются продвигать в народ платные парковки.

— Характерный почерк спланированных проколов; однозначно не месть, а вынуждение; либо платные стоянки, либо шинщики, другого быть не может по логике, — пишет один из пользователей соцсети.

Как видеозаписи, так и фотографии вызвали большой резонанс в городе. Из-за нового захода "прокольщика" в автосервис теперь отправятся автомобили с Окатовой улицы, улицы Калинина, Надибаидзе и других.

На данный момент полиция проводит проверку по факту порчи имущества, устанавливает личность или даже возможные личности злоумышленников.

Ранее на северо-востоке Франции в Страсбурге неизвестные подожгли более 200 машин по всему городу. Так или иначе, оказались затронуты все дворы и парковки. Аналогичные инциденты произошли в городах Мюлуз, Мюциг, Оберне, Барр и Селеста. По сообщениям некоторых пользователей "Твиттера", в ту ночь было объято пламенем порядка пяти тысяч автомобилей в разных концах страны.