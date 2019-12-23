Тепло, но скользко. Синоптики рассказали о погоде в Москве на сегодня

В пятницу, третьего января, ожидается температура до плюс трёх, облачность с прояснениями и порывистый ветер до 12–15 м/с. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём столбики термометров покажут от плюс одного до плюс трёх при западном ветре с редкими порывами до 15 м/с. Осадков не ожидается. Влажность воздуха до 95,8%.

Вечером столбики термометров опустятся до минус одного — плюс одного градуса. Скорость и направление ветра не изменится. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Раз уж погода в этом году не радует ни снегопадами, ни морозцем, а покататься на сноуборде хочется, Лайф советует обратить внимание на лыжные трассы и сноупарки в пределах Подмосковья.