Милонов предложил учить школьников правильно взрывать петарды

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой проводить в школах уроки по правильному обращению с пиротехникой. Своё предложение он направил министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

В письме народный избранник отмечает, что, не зная техники безопасности, дети нередко наносят травмы прохожим, получают ранения сами или даже гибнут при взрыве различных петард.

Несмотря на то что продавать детям пиротехнику запрещено, они находят "серые схемы" приобретения этой опасной продукции.

— В данной связи прошу вас рассмотреть вопрос о введении в школьную программу уроков правильного и безопасного использования всевозможных пиротехнических и иных средств, имеющих потенциальную опасность, — цитирует РИА "Новости" обращение Милонова.

Он считает, что такие уроки было бы полезно проводить перед зимними каникулами. Детям об опасностях пиротехники могли бы рассказывать не только учителя, но и специалисты. А может быть, даже и показывать, как правильно запускать салюты.

В связи с этим напомним о двух последних случаях с пиротехникой, один из которых закончился трагично. В Омске мощная петарда взорвалась в руках мужчины, и это попало на видео. Он выжил. А вот житель Подмосковья — скончался.