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#сша#вмире#новости#морскаяпехота#военные

В США российскую пехоту включили в пятёрку лучших в мире

В рейтинг экспертов также вошла пехота Великобритании, Южной Кореи, США и Китая.

сегодня в 06:27

Празднование Дня морской пехоты во Владивостоке (архив). Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Российская пехота является одной из лучших в мире и уступает лишь американской пехоте. К такому выводу пришли аналитики издания The National Interest.

Авторы материала объяснили, что Корпус морской пехоты США получил первое место из-за численности. Российская пехота заняла вторую строчку рейтинга, при этом специалисты отметили отличную подготовку и боеспособность бойцов.

Третье место отдали Королевской морской пехоте Великобритании. Эксперты уточнили, что этот род войск представляет лёгкую пехоту и постоянно находится в режиме готовности.

Замкнула рейтинг морская пехота Южной Кореи и Китая.

Ранее командующий ВМС Ирана заявил, что Вашингтон пытался сорвать военно-морские учения Ирана, России и Китая, которые проходили в конце декабря 2019 года.

София Алабина

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