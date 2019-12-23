В США российскую пехоту включили в пятёрку лучших в мире

Российская пехота является одной из лучших в мире и уступает лишь американской пехоте. К такому выводу пришли аналитики издания The National Interest.

Авторы материала объяснили, что Корпус морской пехоты США получил первое место из-за численности. Российская пехота заняла вторую строчку рейтинга, при этом специалисты отметили отличную подготовку и боеспособность бойцов.

Третье место отдали Королевской морской пехоте Великобритании. Эксперты уточнили, что этот род войск представляет лёгкую пехоту и постоянно находится в режиме готовности.

Замкнула рейтинг морская пехота Южной Кореи и Китая.

Ранее командующий ВМС Ирана заявил, что Вашингтон пытался сорвать военно-морские учения Ирана, России и Китая, которые проходили в конце декабря 2019 года.