Психолог рассказала, как лучше всего провести каникулы школьникам

Новогодние каникулы — отличная возможность как следует отдохнуть, однако не стоит забывать о спорте, саморазвитии и общении, заявила руководитель психологической службы школы № 1420 Надежда Ларина.

Эксперт призвала не превращать каникулы "в период ничегонеделания" и задуматься о том, как провести эти дни с пользой.

— В распоряжении ребят почти две недели, которые можно потратить на собственные интересы и увлечения, на своё здоровье, саморазвитие, общение. Вспоминаем, что вам нравится делать, но в период учёбы на это просто не хватало времени, — приводит её слова агентство городских новостей "Москва".

Тем, кому по душе спорт, психолог посоветовала сходить с родителями на различные турниры, матчи любимых команд или же выйти на спортивную площадку, чтобы поиграть с друзьями. Поклонники искусства могут воспользоваться возможностью и сходить в театр или на выставку и в музей. Занятие найдётся для каждого.

Ларина отметила, что смотреть телевизор и играть в компьютерные игры весь день не стоит, иначе ребёнку будет сложнее вернуться к рабочему режиму после праздников.

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