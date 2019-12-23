Жена больного раком онколога Павленко: Страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека

Жена больного раком желудка хирурга-онколога Андрея Павленко объяснила прощальное послание мужа, в котором тот заявил, что его "жизненный путь завершается".

По словам Анны, неутешительные прогнозы подтвердились два месяца назад. Сейчас Андрей вместе с женой находится дома, Новый год он встретил там же. Каждые два часа ему необходимо ставить капельницы.

— Страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать. Не дай бог хоть кому-то пережить нашу боль, — приводит слова жены Павленко "Московский комсомолец".

Напомним, ранее больной раком желудка онколог Андрей Павленко, который вёл проект о лечении этого заболевания, попрощался со своими читателями. Он написал на своей странице в "Фейсбуке", что его "жизненный путь завершается", и попросил поддерживать его семью.