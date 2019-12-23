Психолог: Переедание может стоить вам счастья

Переедание во время новогодних праздников может мешать формированию позитивных эмоций и, как следствие, выработке гормона радости. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на члена Федерации психологов образования РФ Юлию Челышеву.

По её словам, на праздниках люди, как правило, привыкают есть большими порциями или питаться фастфудом. Всё это приводит к тому, что человеческий организм не успевает переварить такое количество еды и, как следствие, возникает ощущение тяжести. В связи с этим люди становятся вялыми, скорость реакции снижается, возникает заторможенность не только действий, но и мыслей.

— Когда вкусной еды становится слишком много, она вызывает неприятные ассоциации вместо позитивных эмоций, необходимых для выработки гормона счастья, — пояснила она.

Челышева добавила, что не призывает полностью отказаться от деликатесов, однако их потребление следует дозировать. Кроме того, умеренность следует проявить в тяжёлой пище, заключила она.

Ранее Лайф писал, чем надо питаться после празднования Нового года.