Накануне Нового года тюменец решил устроить концерт на борту самолёта. Ролик, на котором мужчина на баяне исполнил композицию Александры Пахмутовой "Главное, ребята, сердцем не стареть", был опубликован в Сети.

Как стало известно Лайфу, необычный концерт состоялся на рейсе авиакомпании "Ямал" по маршруту Салехард — Тюмень.

— Мы летели уже примерно полчаса. В самолёте он встал, представился и спел сначала одну песню, что на видео, — рассказала пассажирка рейса Наталья.

После этого экипаж воздушного судна вместе с пассажирами одарили его аплодисментами. Затем стюардессы вместе с пилотом поздравили всех с наступающим Новым годом: раздали памятные календари и мандарины, после чего баянист встал со своего места вновь и продолжил свой концерт.

— Пели "День Победы", потом "Увезу тебя я в тундру" и новогодний микс. Это было реально круто. По-новогоднему, — призналась собеседница Лайфа.

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