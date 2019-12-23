"Начал её полосовать". В Волгограде пассажир напал с ножом на женщину-таксиста

В Дзержинском районе Волгограда в ночь со 2 на 3 января 39-летний пассажир "Яндекс.Такси" напал на водителя Елену. Об инциденте сообщает издание V1.RU.

Коллега 35-летней потерпевшей Алексей Макаров рассказал, что ночью она приняла вызов, поступивший от молодой пары. Некоторое время они ездили по ломбардам, а потом подобрали ещё одного мужчину. Через некоторое время пассажиры попросили развезти их по домам.

Парень и девушка вышли из машины первыми, их попутчик попросил остановиться у оврага. На месте он отказался платить и достал нож.

— Угрожая ножом, он забрал у неё ключи от машины, карту банка и документы. Потом начал её полосовать... Девушка чудом открыла дверь и закричала. Рядом возле дома стояла компания мужчин, — рассказал Макаров.

Один из них попытался помочь женщине-таксисту. Он вытащил злоумышленника из авто, а затем прижал к земле. Приятели спасителя приняли его порыв за агрессию и бросились разнимать "дерущихся". Напавший на таксистку воспользовался моментом и сбежал. На место вызвали бригаду скорой помощи и полицию, Елену увезли в больницу.

Представитель ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова рассказала, что злоумышленником оказался пьяный 39-летний волгоградец, который в прошлом был трижды судим. Его удалось задержать по горячим следам.

Жертва нападения призналась, что сейчас чувствует себя гораздо лучше. В ближайшее время она отправится на опознание.

Ранее Лайф писал об инциденте в Ростове-на-Дону — там бомбила набросился на водителя "Яндекс.Такси" и разбил кастетом стёкла его автомобиля.