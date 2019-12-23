Названы города России, где чаще всего ругаются матом

Чаще всего мат можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Хабаровске и Сургуте. К такому выводу пришли исследователи из Финансового университета при Правительстве РФ.

Как уточняет "Российская газета", эксперты предложили соотечественникам рассказать, насколько часто они и их знакомые используют в речи нецензурные выражения.

В ходе опроса выяснилось, что 18% россиян из крупных и средних городов страны слышат подобные выражения "часто" и "довольно часто".

При этом реже всего нецензурную лексику используют в разговоре жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Исследователи полагают, что низкая распространённость ненормативной лексики может быть связана с уровнем жизни и экономической активностью россиян, их внимательностью к своему здоровью, качеством дорог, интересом к высшему образованию и целым рядом других показателей, свидетельствующих об их благополучии.

Ранее Лайф узнал о самых необычных подарках, которые соотечественники выбирали для друзей и близких на Новый год.