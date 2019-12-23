Лайф публикует видео с места пожара в Подмосковье, где погибла семья с детьми

Лайф публикует кадры с дрона, на которых запечатлён сгоревший в Подмосковье дом — от него остались только стены. В результате пожара погибла целая семья — родители и двое их маленьких детей.

Из огня удалось спастись лишь одному члену семьи — бабушке. Сейчас женщина находится в больнице.

Напомним, пожар начался рано утром 3 января. При разборе завалов спасатели нашли тела четырёх человек — мужчины и женщины 26 и 25 лет и детей в возрасте трёх лет и девяти месяцев.