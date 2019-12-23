В Томской области перевернулся автобус с пассажирами

В Томской области между населёнными пунктами Корнилово и Лязгино автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся. Об инциденте сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В салоне в момент аварии находились шесть пассажиров и водитель. Люди сумели самостоятельно выбраться и пересели на попутный транспорт. Пострадавших нет.

На опубликованном фото видно, что автобус завалился на бок.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пенсионер на Mercedes протаранил Land Cruiser, пострадало 7 человек.