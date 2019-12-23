Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё

Неизвестный открыл огонь в мэрии города Дрё, расположенного в 80 километрах от Парижа. Об инциденте сообщили в пресс-службе полиции.

В результате пострадал сотрудник администрации, злоумышленник же свёл счёты с жизнью.

Coups de feu à la mairie de #Dreux : un mort un blessé par balle. pic.twitter.com/W3sScTGQON — L'Écho Dreux (@lecho_dreux) January 3, 2020

Как уточняет Figaro, нападавший был вооружён охотничьим ружьём. По одной из версий, мужчина запланировал нападение, чтобы свести счёты с сотрудником мэрии. Пострадавший был ранен в ногу и потерял много крови, но угрозы его жизни нет. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в США при стрельбе в клубах и барах в новогоднюю ночь погибло не менее 10 человек.