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#франция#вмире#стрельба#происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё

сегодня в 11:18

Фото © Twitter / L&#x27;Écho Dreux

Неизвестный открыл огонь в мэрии города Дрё, расположенного в 80 километрах от Парижа. Об инциденте сообщили в пресс-службе полиции.

В результате пострадал сотрудник администрации, злоумышленник же свёл счёты с жизнью.

Как уточняет Figaro, нападавший был вооружён охотничьим ружьём. По одной из версий, мужчина запланировал нападение, чтобы свести счёты с сотрудником мэрии. Пострадавший был ранен в ногу и потерял много крови, но угрозы его жизни нет. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в США при стрельбе в клубах и барах в новогоднюю ночь погибло не менее 10 человек.

София Алабина

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