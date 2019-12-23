Россиянам напомнили, как не поплатиться жильём и здоровьем при запуске фейерверков

Чаще всего причиной несчастных случаев при запуске пиротехнических изделий становится нарушение мер безопасности и некачественная продукция, заявили в МЧС РФ.

В ведомстве посоветовали покупать только сертифицированную пиротехнику, безопасную для использования. При проверке товара нужно обратить внимание на срок хранения, правила применения, наличие сертификата и инструкции на русском языке, а также ознакомиться с контактами и адресами производителей.

Чтобы избежать трагедии, нужно внимательно ознакомиться с правилами применения и не забывать, что при сильном ветре запускать фейерверки нельзя. Также небезопасно использовать намокшую пиротехнику. Также важно помнить, что для забавы подходит далеко не каждое место: на объектах торговли, транспортной инфраструктуры и в жилых зданиях запускать пиротехнику нельзя. Покупать пиротехнические изделия могут лишь те, кому уже исполнилось 16 лет.

Как уточняет РИА "Новости", устраивать фейерверк разрешается лишь в трезвом состоянии, при этом поджигать фитиль следует на расстоянии вытянутой руки. На каждом подобном товаре указывается опасная зона, отмечающая, с какого расстояния можно наблюдать за зрелищем. В МЧС напомнили, что держать пиротехнику в руках или наклоняться над ней перед запуском нельзя. Чтобы не оказаться в ожоговом отделении или в травматологии, нужно внимательно изучить, где верх, а где низ изделия.

Рассуждая о хранении, представители МЧС посоветовали держать пиротехнику дальше от огня и отопительных приборов. Носить такие изделия в карманах или оставлять в машине небезопасно.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учить школьников правильно взрывать петарды.