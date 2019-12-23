Психологи рассказали, как не устать от родных в новогодние праздники

В новогодние каникулы отношения в семье могут ухудшиться. Это связано с тем, что люди проводят много времени в замкнутом пространстве в одной и той же компании. Однако выход из этой ситуации есть, рассказала психолог Ольга Маховская.

Она отметила, что праздники следует планировать не только с 31 декабря по 1 января, но и на все выходные: приглашать друзей в гости или самим ходить к знакомым, посещать различные мероприятия и много гулять. При условии подобного планирования, которое сочетает в себе время, проводимое семьёй вместе, и время, которое члены семьи проводят по отдельности, можно достигнуть золотой середины.

Из общесемейных мероприятий можно выделить такие активные развлечения, как катание на коньках, санках, лепка снеговика. Что касается раздельных занятий, то, к примеру, мама с дочкой могут пойти на концерт, а отец с сыном — на спортивные соревнования, рассказал психолог Илья Шабин.

— Решение этой проблемы – это заранее спланированный баланс, который нужно обсудить всей семьёй, чтобы не было каких-то ссор и конфликтов, прийти к договорённости, увидеть, что всем хорошо, и тогда, кроме пользы, никакого вреда от этих длинных новогодних выходных не будет, — цитирует эксперта РИА "Новости".

Также Шабин добавил, что отличным совместным развлечением для всей семьи будет экскурсия по ближнему Подмосковью или Золотому кольцу, а также совместный урок или мастер-класс, "когда вместе можно чему-то поучиться, попрактиковаться".

— Чего не надо делать всеми силами в Новый год, так это пьянствовать, — заключил специалист.

Ранее Лайф писал, что переедание во время новогодних праздников может мешать формированию позитивных эмоций и, как следствие, выработке гормона радости.