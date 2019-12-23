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#диеты#праздники

Эксперты назвали лучшую диету года

Чтобы определить самую эффективную схему похудения, они проанализировали 35 наиболее популярных.

сегодня в 15:17

Лучшей диетой 2020 года является средиземноморская. К такому выводу пришли эксперты U.S. News &amp; World Report после знакомства с самыми популярными способами похудеть.

Специалисты отметили, что люди в средиземноморских странах дольше живут и в меньшей степени страдают от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, чем жители США.

— Секрет прост: активный образ жизни, контроль веса и диета с низким содержанием красного мяса, сахара, насыщенных жиров и с высоким содержанием энергетически ценных и других полезных для здоровья продуктов, — отметили в издании.

Второе место в топе досталось DASH-диете, предусматривающей полный отказ от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

Замыкает тройку "гибкая вегетарианская диета". Эта схема главным образом исключает из рациона мясо, однако его употребление допускается, если человек испытывает такую потребность.

В топ-10 также вошли диета весонаблюдателей, схема похудения клиники Майо, MIND-диета, волюметрическая, TLC и скандинавская диеты, а также диета доктора Орниша.

Ранее психолог рассказал, что переедание во время новогодних праздников может мешать формированию позитивных эмоций и, как следствие, выработке гормона радости.

София Алабина

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