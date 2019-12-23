Россиянам рассказали, как действовать, провалившись под лёд

Если человек провалился под лёд, в первую очередь нельзя поддаваться панике и делать резкие движения, вместо этого надо стабилизировать дыхание, советуют в МЧС России.

Чтобы не погрузиться в ледяную воду с головой, стоит широко раскинуть руки и ухватиться за край льда. Постепенно необходимо перебраться к месту, где течение наиболее слабое. После этого надо попытаться забросить на лёд сначала одну ногу, а потом другую.

Уходить от места разлома надо по той стороне, откуда вы пришли, поскольку там лёд уже проверен на прочность, добавили в министерстве.

Чтобы избежать опасной ситуации, необходимо соблюдать правила личной безопасности. А именно: не стоит выходить на лёд в тёмное время суток, при плохой видимости, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Именно на последний пункт в МЧС обращают особое внимание. Выпив спиртные напитки, человек становится беспомощным: его реакция замедляется, чувство самосохранения понижено. Кроме того в подобном состоянии люди не могут адекватно реагировать в чрезвычайной ситуации.

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