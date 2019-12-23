Солист хора рассказал, как записывали русскую народную версию песни из "Ведьмака"

Солист Омского русского народного хора Валерий Подворный рассказал, как музыканты записывали кавер на песню из сериала Netflix "Ведьмак", которая стала хитом и разошлась на мемы.

— Такое предложение поступило к омскому хору исполнить просто как подарок омичам, сделать к 1 января, записать эту песню. Мы, недолго думая, согласились и буквально в считаное время, в один день быстренько разложили по партиям, 31 декабря мы все собрались и записали эту песню, но совершенно не ожидали, что она побьёт какие-то рекорды, — рассказал телеканалу "360" Валерий Подворный.

По его словам, композицию исполняли на сцене концертного зала Омской филармонии, но вживую выступление никто не видел — это был специальный сюрприз для омичей.

Напомним, Государственный омский русский народный хор не остался равнодушным к популярной песне из сериала "Ведьмак" и записал свою версию хита. Видео уже становится хитом — многие зрители считают, что это лучший кавер на композицию.