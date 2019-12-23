Пентагон решил отправить на Ближний Восток ещё три тысячи военных

Пентагон одобрил дополнительную отправку военных на Ближний Восток. По данным Reuters, речь идёт о трёх тысячах человек.

А телеканал CNN уточняет, что направлены в этот регион будут силы одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии. 750 её военнослужащих уже находятся на Ближнем Востоке.

В конгрессе не все позитивно восприняли сообщения о таких планах Министерства обороны США. Там хотят услышать, какова стратегия президента Дональда Трампа.

— Отправка дополнительного контингента в этот регион представляет собой эскалацию ситуации, и такой шаг не был одобрен конгрессом США, — заявил CNN сенатор Боб Менендес.

Напомним, решение о дополнительной отправке военнослужащих принято на фоне напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Накануне Соединённые Штаты в Ираке убили иранского генерала, командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани. Тегеран пригрозил жёсткой местью.