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#иран#ирак#ракетныеудары

СМИ опубликовали видео с моментом гибели генерала Сулеймани

вчера в 18:41

Иракский телеканал "Аль-Ахед" опубликовал видео с, предположительно, моментом убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, в ночь на 3 января США обстреляли его авто в окрестностях Багдада.

На кадрах видна вспышка от взрыва. При этом пока официально подлинность этой записи не подтверждена.

Напомним, президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала, а представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что такой шаг Вашингтона не приведёт ни к чему, кроме роста напряжённости в регионе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что погибший иранский генерал был виновен в гибели миллионов людей и его "нужно было устранить много лет назад".

Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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