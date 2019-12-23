СМИ опубликовали видео с моментом гибели генерала Сулеймани

لحظة العدوان الامريكي الغاشم و اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس pic.twitter.com/vbBmAonbV5 — قناة العهد (@AhadTv) January 3, 2020

Иракский телеканал "Аль-Ахед" опубликовал видео с, предположительно, моментом убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, в ночь на 3 января США обстреляли его авто в окрестностях Багдада.

На кадрах видна вспышка от взрыва. При этом пока официально подлинность этой записи не подтверждена.

Напомним, президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала, а представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что такой шаг Вашингтона не приведёт ни к чему, кроме роста напряжённости в регионе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что погибший иранский генерал был виновен в гибели миллионов людей и его "нужно было устранить много лет назад".