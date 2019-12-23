Трамп — об иранском генерале Сулеймани: Его нужно было устранить много лет назад

Президент США Дональд Трамп заявил, что погибший при авиаударе в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани был виновен в гибели миллионов людей.

— В то время как Иран никогда не сможет это должным образом признать, Сулеймани ненавидели и боялись [граждане] в самой стране. Его нужно было устранить много лет назад, — написал глава Белого дома в "Твиттере".

По его словам, среди жертв генерала якобы были и американцы, и протестующие иранцы. Он уверен, что жители Ирана "вовсе не так опечалены, как утверждают лидеры" страны.

Напомним, США убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала, а представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что такой шаг США не приведёт ни к чему, кроме роста напряжённости в регионе.