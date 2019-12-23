Путин и Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью Сулеймани

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Об этом сообщили в Кремле.

— Констатировано, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе, — говорится в сообщении.

Лидеры продолжили обмен мнениями по Сирии и подчеркнули "необходимость продолжения решительной совместной борьбы с терроризмом". Президенты также обсудили положение дел в Ливии и на Украине.

— Акцентирована важность последовательной реализации минского Комплекса мер и решений, принятых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже. Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц, а также заключению в конце 2019 года "пакетной" сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины, — добавили в пресс-службе Кремля.

Напомним, США убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на инцидент и заявила, что такой шаг США не приведёт ни к чему, кроме роста напряжённости в регионе. А в Минобороны РФ отметили заслуги погибшего генерала в борьбе с террористами в Сирии.